Nani expulso na derrota do Orlando City

O Orlando City perdeu, em casa, frente ao CF Montreal, por 4-2, com o internacional português Nani a ser expulso.

Nani viu o segundo cartão amarelo aos 35 minutos de jogo, por travar um contra-ataque da equipa canadiana, numa altura em que o Montreal já vencia por 1-0.

Mesmo reduzido a 10 unidades, o Orlando City ainda conseguiu empatar o jogo a 2-2, mas não conseguiu segurar o resultado. O Orlando City ainda terminou o jogo com nove, depois da expulsão de Andrés Perea, aos 83 minutos de jogo.

Nani está no clube americano desde 2019 e, esta temporada, leva nove golos e sete assistências em 20 jogos disputados.

O Orlando City perdeu o segundo jogo seguido, mas continua no terceiro lugar da conferência este, com os mesmos 38 pontos, confortavelmente numa posição que permite a qualificação para o "play-off" de conquista do título.