Em fim de contrato, Bayern segura Goretzka até 2026

O Bayern de Munique anunciou a renovação de contrato com o medio Leon Goretzka, que estava em final de contrato.

Em risco de perder um dos jogadores mais utilizados nas últimas épocas, os bávaros conseguiram segurar o internacional alemão com um novo contrato de cinco temporadas, agora válido até 2026.

"Com o Bayern vencemos tudo o que há para vencer nos últimos três anos, mas queremos repetir esses sucessos e trabalhar para isso nos próximos anos. O ambiente no clube é altamente profissional e familiar, é uma mistura que garante grande sucesso. Estou muito feliz por ter renovado", disse.

O médio de 26 anos foi formado no Bochum e destacou-se na Bundesliga ao serviço do Schalke, clube que representou durante cinco épocas até 2018, quando reforçou os bávaros a custo zero.

Goretzka apontou oito golos e sete assistências em 32 jogos no ano passado. Com o clube, venceu três campeonatos, duas Taças, duas Supertaças, uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes e uma Supertaça Europeia.