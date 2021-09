Caçador de leões eleito jogador da semana da Champions

Sébastien Haller, que marcou quatro golos ao Sporting, foi eleito o melhor jogador da semana da Liga dos Campeões.

O ponta de lança internacional costa-marfinense foi a grande estrela a goleada por 1-5 do Ajax em Alvalade.

Haller superou a concorrência do polaco Robert Lewandowski (Bayern de Munique), que marcou dois golos no reduto do Barcelona, do inglês Jude Bellingham (Borussia Dortmund), que marcou e assistiu frente ao Besiktas, e do francês Christopher Nkunku (RB Leipzig), que assinou um "hat-trick" na derrota diante do Manchester City.