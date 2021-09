Rui Vitória arranca Liga Europa com derrota em casa

O Spartak de Moscovo, orientado pelo português Rui Vitória, arrancou a participação na Liga Europa com uma derrota, em casa, frente ao Légia de Varsóvia.

O jogo esteve empatado até aos instantes finais, quando Kastrati deu a vitória aos polacos, aos 91 minutos de jogo.

No Légia, Josué foi titular, Rafael Lopes foi suplente utilizado e André Martins ficou no banco.

Rui Vitória tem tido vida difícil na aventura no Spartak de Moscovo, com seis derrotas nos primeiros 10 jogos, duas delas frente ao Benfica, nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões. No campeonato, o Spartak é oitavo, a sete pontos do líder Zenit.