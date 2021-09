Hernâni de saída do Levante

Hernâni não está nos planos do Levante, tem a rescisão à vista e tem autorização para procurar novo clube, confirmou Quico Catalán, presidente do clube.

"Oxalá encontremos esse lugar para que ele possa continuar a jogar futebol, desvinculando-se do clube", disse, citado pela Lusa. Há poucos mercados que ainda estão abertos e o futuro do extremo pode passar novamente pelos campeonatos árabes.

O extremo de 30 anos chegou ao Levante em 2019, depois de passar pelo FC Porto e somou 23 jogos nessa época. Na temporada passada, esteve cedido ao Al-Wehda, da Arábia Saudita.

Hernâni tem mais um ano de contrato, mas não está nas escolhas. Foi convocado para um jogo do campeonato esta temporada, no empate com o Real Madrid, mas não foi utilizado.

Em Portugal, o extremo representou o Cova da Piedade, Atlético CP, Vitória de Guimarães, FC Porto e Olympiacos.