EUA oferecem contratos iguais às seleções feminina e masculina

A Federação de Futebol dos Estados Unidos da América, conhecida como US Soccer, anunciou, na terça-feira, ter proposto contratos iguais às seleções feminina e masculina, de forma a acabar com disparidades.

Em comunicado, a US Soccer refere que as propostas para um acordo coletivo de trabalho já foram enviadas às associações sindicais que representam as jogadoras e jogadores das respetivas seleções.

"A US Soccer acredita verdadeiramente que o melhor caminho a seguir para todos os envolvidos, e para o futuro do desporto nos Estados Unidos, é uma estrutura única de pagamento para as duas seleções nacionais seniores. Esta proposta assegura que a seleção feminina e a seleção masculina continuam a ser das mais bem pagas no mundo", lê-se.

A Federação pede, ainda, que as associações unam esforços no sentido de equivaler os prémios pela participação e possível vitória em Mundiais:

"A US Soccer não concordará com nenhum acordo coletivo de trabalho que não dê o importante passo de igualar os prémios dos Mundiais."



Em 2019, a seleção feminina dos EUA processou a US Soccer, alegando discriminação de género nos salários e condições de trabalho (como tratamentos médicos, transporte para os jogos e instalações de treino).

Os EUA são o quarto país a promover a igualdade salarial entre seleções feminina e masculina. A primeira foi a Austrália, em 2019, seguida do Brasil, em 2020, e, já em setembro, da República da Irlanda.