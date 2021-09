Atenção, FC Porto. Liverpool vence AC Milan após duas reviravoltas

O Liverpool recebeu e venceu o AC Milan, por 3-2, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Um autogolo de Tomori colocou os "reds" a vencer logo aos 9 minutos de jogo. Mohamed Salah desperdiçou uma grande penalidade aos 14 minutos e o Liverpool virou o jogo em cima do intervalo.

Rafael Leão assistiu Rebic, que empatou aos 42, e Brahim Díaz consumou a reviravolta, aos 44. O Liverpool entrou mais forte na segunda parte e conseguiu novamente virar o jogo a seu favor. Salah redimiu-se e empatou o marcador, aos 49, e Jordan Henderson deu a vitória, aos 69.

Diogo Jota, no Liverpool, e Rafael Leão, foram titulares nas respetivas equipas.

Com este resultado e após o empate do FC Porto em casa do Atlético de Madrid, Liverpool lidera o grupo com três pontos, AC Milan é o último.