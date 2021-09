Afeganistão. Jogadoras das seleções jovens de futebol fogem para o Paquistão

Membros das seleções jovens femininas de futebol do Afeganistão escaparam pela fronteira com o Paquistão um mês depois de os talibãs terem voltado ao poder, revelaram as autoridades esta quarta-feira.

As 32 jogadoras sub-14, sub-16 e sub-18 foram acompanhadas pelos treinadores e famílias, num total de 115 pessoas. Já tinham tentado a fuga em agosto, porém, um ataque à bomba no Aeroporto de Cabul travou-as.

"Recebi um pedido de resgate de outra ONG [organização não governamental] sediada na Inglaterra. Escrevi ao primeiro-ministro, Imran Khan, que emitiu autorização para que pousassem no Paquistão", disse Sardar Naveed Haider, embaixador da ONG de desenvolvimento global Football for Peace, com sede em Londres.

Depois de cruzarem a fronteira terrestre a norte, vestidas com burcas, as jogadoras mudaram para o lenço na cabeça e viajaram para o sul para a cidade de Lahore, onde foram saudadas com guirlandas de flores. Serão albergadas nas instalações da Federação Paquistanesa de Futebol (PFF).

Receio de retaliação por jogarem futebol

Os talibãs, que proibiram as mulheres afegãs de praticar todos os desportos durante o primeiro governo, de 1996 a 2001, indicaram que mulheres e meninas enfrentarão restrições para praticar desportos. Um alto funcionário dos talibã disse à imprensa australiana que "não era necessário" as mulheres jogarem.

Contudo, na terça-feira, Bashir Ahmad Rustamzai, o novo diretor geral de desportos do Afeganistão, disse que os principais líderes dos talibã ainda estão a decidir sobre esse assunto.

O ministro federal da Informação do Paquistão, Fawad Chaudhry, deu as boas-vindas às jogadoras no Twitter, na manhã desta quarta-feira.

"Damos as boas-vindas à equipa de futebol feminino do Afeganistão, que chegou à fronteira de Torkham vinda do Afeganistão. As jogadoras possuíam passaporte válido para o Afeganistão, visto do Paquistão e foram recebidas por Nouman Nadeem da PFF", escreveu Chaudhry.

O primeiro-ministro do Paquistão é um ex-jogador de críquete internacional e um herói do desporto entre os paquistaneses.