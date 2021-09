Renato Paiva vence e segura liderança da Liga do Equador

O Independiente del Valle, de Renato Paiva, venceu, na madrugada desta quarta-feira, e segurou a liderança do campeonato do Equador.

Os "negriazules" triunfaram na deslocação ao reduto do Universidad Católica, por 1-3. Junior Sornoza e Jonathan Bauman adiantaram o Independiente, Diego Armas reduziu e Gino Angulo "matou" o jogo.

Com este resultado, o Independiente de Renato Paiva mantém a liderança da Serie A do Equador, com 19 pontos, mais cinco pontos, mas também mais um jogo disputado, do que o Emelec, segundo classificado.