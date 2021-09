Quatro penáltis e uma expulsão. Sevilha e Salzburgo empatam no arranque da Champions

Sevilha e Salzburgo empataram, em Espanha, a um golo, num jogo com quatro grandes penalidades e uma expulsão.

O Salzburgo teve três grandes penalidades a seu favor no primeiro tempo. Adeyemi falhou o primeiro, aos 13 minutos, Susic cobrou o seu, aos 21, mas falhou o "bis" aos 37, permitindo a defesa de Bonou.

Ainda antes do intervalo, o quarto penálti do jogo, desta feita a favor do Sevilha, com Rakitic a igualar, aos 42 minutos.

No segundo tempo, En Nesyri viu o segundo cartão amarelo e consequente expulsão devido a uma simulação na área. O resultado não voltou a mexer até ao fim do jogo.