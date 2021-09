Pelé pronto para deixar unidade de cuidados intensivos

O antigo internacional brasileiro Pelé deve sair em breve da unidade de cuidados intensivos (UCI) do Hospital Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após a remoção de um tumor no cólon.

No Instagram, uma das filhas do antigo jogador revelou que o antigo futebolista, de 80 anos, “está a recuperar bem da cirurgia”.

“Está sem dor, de bom humor. Está meio irritado porque só pode comer gelatina mas vai superar. E pronto para sair da UCI e logo ir para casa”, escreveu Kely Nascimento.

O antigo avançado está internado desde 31 de agosto, quando chegou ao hospital para realizar exames de rotina. Acabou por ser descoberta a existência de um tumor no cólon, a que foi operado a 6 de setembro.

Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, é o único jogador da história a ter vencido o Mundial por três vezes (1958, 1962, 1970), o primeiro com apenas 17 anos. O eterno "10" brasileiro é considerado um dos melhores futebolistas da história.

Durante a carreira, Pelé marcou 1.281 golos em 1.363 jogos, ao serviço do Santos, durante 18 anos, do New York Cosmos, por três anos, e da seleção brasileira, pela qual marcou 77 golos em 91 internacionalizações.