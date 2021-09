Nuno Mendes chamado para o primeiro jogo do PSG na Champions

Nuno Mendes integra a lista de convocados, divulgada esta terça-feira, do Paris Saint-Germain para o primeiro jogo na Liga dos Campeões, no terreno do Club Brugge, da Bélgica, marcado para quarta-feira.

O lateral-esquerdo internacional português, de 19 anos, pode estrear-se na prova milionária pelo vice-campeão francês, que o contratou por empréstimo do Sporting, com opção de compra, este verão. Danilo Pereira também foi convocado por Mauricio Pochettino para a partida.

Nuno Mendes fez os seus primeiros minutos como jogador do PSG no sábado, na vitória frente ao Clermont, por 4-0, a contar para a Ligue 1. Entrou a quatro minutos do fim, a substituir o alemão Julian Draxler.

O Club Brugge-PSG realiza-se na quarta-feira, às 20h00, na Bélgica. Os franceses não podem contar com Di María e Gueye, castigados, nem com os lesionados Verratti, Kurzawa, Gharbi, Ramos, Bernat e Dagba.

De fora, por opção técnica, ficaram Rafinha, Sergio Rico e Franchi.