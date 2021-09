Bétis ganhou em Granada

O Bétis venceu, fora, o Granada, por 2-1, em partida da jornada 4 da liga espanhola.

Em campo estiveram quatro portugueses. Luís Maximiano e Domingos Duarte no Granada, Rui Silva e William Carvalho no Betis.

Nota para a estreia de Max na baliza do Granada e para o regresso à titularidade de William.

Os golos do Bétis foram apontados por Rodri e Sergio Canales. Pela equipa da casa ainda empatou Luis Suárez.

O Bétis passa a somar cinco pontos. O Granada continua sem vencer.

Também esta segunda-feira, Florentino já esteve no banco do Getafe, equipa que perdeu em casa por 1-0 contra o Elche, com golo de Lucas Pérez.