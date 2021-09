À atenção do Benfica. Bayern vence em casa do Barcelona

O Bayern de Munique foi até Camp Nou vencer o Barcelona, por 3-0, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Thomas Muller fez o primeiro, aos 33 minutos de jogo, assistido por Leroy Sané, e Robert Lewandowski fez o segundo já na segunda parte, aos 56 minutos, antes de fechar a pesada vitória, aos 85 minutos de jogo.

O Bayern já lidera o grupo E de forma isolada, depois do empate do Benfica em casa do Dínamo de Kiev, sem golos. O Benfica recebe o Barcelona na segunda jornada, a 29 de setembro

Outros resultados

Chelsea 1-0 Zenit

Lille 0-0 Wolfsburgo

Malmo 0-3 Juventus

Villarreal 2-2 Atalanta