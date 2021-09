Ronaldo, Bruno Fernandes e Dalot convocados para estreia do Manchester United na Champions

O trio português Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot foram convocados para a estreia do Manchester United na Liga dos Campeões, frente ao Young Boys na Suíça.

CR7, que se estreou no regresso a Old Trafford com dois golos ao Newcastle, vai disputar o seu primeiro jogo na Liga dos Campeões pelos "red devils" desde a final de 2009, que venceu frente ao Chelsea, e que foi o seu último jogo antes da transferência para o Real Madrid.

A grande ausência da convocatória é Edinson Cavani, que recupera de lesão.

Bruno Fernandes, que leva quatro golos esta época, e Diogo Dalot, apenas com um minuto esta época, também integram a lista.