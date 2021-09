Palmeiras mais longe da liderança do Brasileirão

O Palmeiras foi derrotado pelo Flamengo, por 1-3, em jogo da 19.ª jornada do Brasileirão e está agora com sete pontos de atraso para o líder, o Atlético Mineiro, que nesta ronda derrotou o Athletico Paranaense (2-0).

Abel Ferreira lamenta "erros primários" cometidos pela sua equipa diante do campeão e espera uma reabilitação rápida, já a pensar na Chapecoense, o próximo adversário no campeonato, mas também nas meias-finais da Libertadores, que começa a disputar a 22 de setembro, com o Atlético Mineiro.

No jogo com o Flamengo, o Palmeiras até entrou melhor, com Wesley a marcar primeiro, aos 15 minutos. No entanto, dois minutos depois, Michael empatou para a equipa carioca. Na segunda parte, Pedro e Michael, de novo, fixaram o resultado final.

A vitória permite ao Flamengo, treinado por Renato Gaúcho, ascender ao 3.º lugar. Os campeões brasileiros têm 34 pontos, menos um do que o Palmeiras e menos oito do que o Atlético Mineiro. Têm, contudo, menos dois jogos disputados.