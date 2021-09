David Luiz no Flamengo. “Tive alguns diferentes cenários”

O defesa central David Luiz foi oficialmente apresentado como reforço do Flamengo e confirmou que teve várias propostas.

“Tive alguns diferentes cenários, onde poderia escolher uma vida mais tranquila, mais de paz, mas gosto de fazer o que sinto no coração”, referiu o internacional brasileiro.

David Luiz acrescenta: “Foram muitas as pessoas que me influenciaram, que me guiaram e mostraram o quão grande seria este desafio”.

O jogador regressa ao Brasil depois de 14 anos na Europa: Benfica, Chelsea, Paris Saint-Germain e Arsenal.

De recordar que o técnico Jorge Jesus confirmou que os encarnados estiveram interessados no regresso de David Luiz à Luz.