Braithwaite desfalca Barcelona devido a lesão no joelho

O futebolista dinamarquês Martin Braithwaite, avançado do Barcelona, vai ficar afastado dos relvados nos próximos tempos devido a uma lesão no joelho esquerdo, que necessita intervenção cirúrgica, revelou esta segunda-feira o emblema catalão.

"Braithwaite tem uma lesão no joelho esquerdo, que não respondeu aos tratamentos que têm sido feitos. Por essa razão, o jogador vai ser operado nos próximos dias", lê-se num comunicado do Barcelona.

O clube não avançou o tempo de paragem do avançado de 30 anos, mas a imprensa catalã apontou que o internacional dinamarquês deverá ficar afastado dos relvados entre três a quatro meses.

Isto significa que Braithwaite deverá falhar não só os próximos jogos da Liga espanhola, mas também grande parte ou toda a campanha do FC Barcelona na primeira fase da Liga dos Campeões, em que tem dois duelos agendados com o Benfica, no Grupo E.

Braithwaite também deverá desfalcar a Dinamarca nos restantes quatro jogos da fase de qualificação para o Mundial2022, que termina em novembro.

Esta temporada, o avançado leva dois golos em três jogos da equipa cata