Roma é líder. Milésimo jogo de Mourinho dá vitória imprópria para cardíacos

A Roma, de José Mourinho, venceu o Sassuolo, por 2-1, em partida da terceira jornada da liga italiana. O milésimo jogo do técnico português teve um final impróprio para cardíacos, com dois golos nos descontos, o segundo – que daria novo empate - anulado por fora de jogo.

Já pelo Sassuolo marcou Djuricic, outro antigo jogador encarnado. Scamaca ainda fez o empate aos 94, mas o avançado italiano estava ligeiramente adiantado.

Destaque ainda para a exibição de Rui Patrício, decisivo na baliza romana, numa partida intensa, com várias ocasiões de parte a parte.

Com este triunfo, a Roma está no grupo dos primeiros classificados da Série A, juntamente com Milan e Nápoles, todos com nove pontos. Já o Sassuolo é nono, com quatro pontos.

Na carreira de técnico principal, iniciada no Benfica, com um desaire por 1-0 com o Boavista, no Bessa, em 23 de setembro de 2000, Mou soma, além de uma grande maioria de 638 triunfos, correspondentes a 63,8%, 205 empates e 157 derrotas.

Nestes 1.000 encontros, as suas equipas marcaram 1.964 golos e sofreram 854, o que lhe dá um balanço favorável de mais de mil, mais precisamente 1.110.

A Roma é a nona equipa que Mourinho treina, após Benfica (11 jogos), União de Leiria (20), FC Porto (127), Chelsea (185 na primeira passagem e 136 na segunda, para um total de 321), Inter Milão (108), Real Madrid (178), Manchester United (144) e Tottenham (86).

Muitos jogos e, a cada 40, um título, num total de 25, incluindo duas edições da Liga dos Campeões, pelos dragões (2003/04) e pelo Internazionale (2009/10), uma Taça UEFA, também pelos portistas (2002/03) e uma Liga Europa, nos "red devils" (2016/17).



A primeira grande vitória aconteceu em 21 de maio de 2003, ao seu jogo 100, conquistando a Taça UEFA com um 3-2, após prolongamento, ao Celtic, e a segunda na época seguinte, ao 158.º, em 26 de maio de 2004, selando a 'Champions' com um 3-0 ao Mónaco.

Após dois títulos pelo FC Porto, voltou a ser campeão da Europa em 22 de maio de 2010, ao jogo 451, com um 2-0 ao Bayern Munique, já no Inter, com o quarto troféu a acontecer ao 829.º encontro, com um 2-0 ao Ajax, na final da Liga Europa, pelos "red devils".

Em todos os países por onde passou, foi campeão, somando oito cetros, três em Inglaterra, dois em Portugal e Itália e um em Espanha, e venceu também todos os outros troféus, somando 13 entre taças, supertaças e taças da liga.

Divididos por clubes, José Mourinho somou seis no FC Porto (2001/04), seis na primeira passagem pelo Chelsea (2004/08), cinco no Inter (2008/10), três no Real Madrid (2010/13), dois na segunda aventura nos 'blues' (2013/16) e três no Manchester United (2016/19).