Campeão espanhol ganha com golo nos descontos

O Atlético Madrid, primeiro adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, venceu o Espanhol, por 2-1, com o golo do triunfo a surgir nos descontos.

Destaque também para o facto de João Félix, recuperado de lesão, se ter estreado no campeonato desta época à quarta jornada, entrando ao minuto 58 para o lugar de Griezmann.

Numa partida equilibrada, foi Raul de Tomas, ex-Benfica, a abrir o marcador para o Espanhol, aos 40 minutos.

A reviravolta do campeão espanhol começou ao minuto 79, através do belga Yannick Carrasco. Já o tento do triunfo foi apontado por Lemar, aos 99 minutos.

O Atlético Madrid recebe o FC Porto na próxima quarta-feira para a primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.