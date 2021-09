Árbitro inglês nomeado para o Dínamo Kiev-Benfica

O inglês Anthony Taylor vai dirigir o jogo do Benfica no Grupo E da Liga dos Campeões. Está agendado para terça-feira no estádio do Dínamo de Kiev.

O árbitro, de 42 anos, terá como assistentes os compatriotas Gary Beswick e Adam Nunn. Já Chris Kavanagh, também inglês, desempenha as funções de videoárbitro (VAR).

Além do Benfica e do Dínamo de Kiev, que se defrontam a partir das 20h00, o Grupo E da Liga dos Campeões de 2021/22 integra também os espanhóis do Barcelona e os alemães do Bayern Munique, principais favoritos à qualificação para os oitavos de final.

No Grupo H, o árbitro português Artur Soares Dias vai dirigir o jogo entre o Malmo e a Juventus, na Suécia, tendo como assistentes Rui Tavares e Paulo Soares, enquanto João Pinheiro será o VAR.