Cristiano Ronaldo titular no Manchester United

O futebolista internacional português Cristiano Ronaldo é titular no jogo deste sábado entre Manchester United e Newcastle, da quarta jornada da Liga inglesa, no regresso como jogador dos “red devils”, 12 anos depois.

O “palco dos sonhos”, designação atribuída a Old Trafford, vê regressar um dos mais emblemáticos jogadores da história do Manchester United, equipa que Cristiano Ronaldo representou entre 2003 e 2009, conquistando vários troféus coletivos e individuais.

Os adeptos que enchem as bancadas deliraram assim que CR7 entrou para o aquecimento.

Na sexta-feira, o treinador da equipa de Manchester, o norueguês Ole Gunnar Solskjaer, que chegou a ser companheiro de equipa do português na equipa inglesa, já tinha dito que Cristiano Ronaldo seria utilizado em algum momento do jogo com o Newcastle, mas sem revelar se seria titular.

O avançado, de 36 anos, que iniciou a época na Juventus e foi oficializado em 31 de agosto como reforço dos “red devils”, deixou em 2009 o Manchester United, assinando então pelo Real Madrid, que representou até 2018, durante nove épocas.