Espírito Santo eleito melhor treinador do mês da Premier League

O técnico português Nuno Espírito Santo, a cumprir a primeira temporada no Tottenham, foi eleito melhor treinador da liga inglesa de futebol durante o mês de agosto, anunciou o organizador da competição.

Com o técnico luso no comando, a equipa londrina iniciou a ‘Premier League’ com três vitórias, incluindo sobre o campeão Manchester City, todas por 1-0, liderando isolado a prova.

"É um privilégio e estou muito agradecido. É assim que queremos trabalhar juntos. Queremos esforçar-nos para melhorar. É um privilégio receber este prémio", disse Nuno Espírito Santo, em declarações divulgadas pela ‘Premier League’.

Na corrida ao galardão de melhor de agosto, o treinador, de 47 anos, bateu o espanhol Rafa Benítez (Everton), o escocês David Moyes (West Ham) e o alemão Thomas Tuchel (Chelsea).

O prémio de melhor jogador foi para o avançado Michail António, que apontou quatro golos nas primeiras três jornadas.