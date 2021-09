Dani Alves não voltou ao São Paulo depois da seleção e reclama dívida de 1,8 milhões

Dani Alves não voltará a jogar pelo São Paulo. O internacional brasileiro não se apresentou no clube depois de ter estado na seleção e reclama uma dívida de 1,8 milhões de euros. O presidente do clube Julio Casares admitiu a dívida em conferência de imprensa.

"Deveria hoje ter-se apresentado para voltarem aos treinos. Daniel Alves não compareceu, fomos comunicados pelos representantes que não voltará ao São Paulo enquanto não houver o ajuste da dúvida. O clube reconhece a dívida e fez uma proposta à procura de um entendimento. Não foi aceite e a negociação continua", disse.



O clube tomou ainda a decisão que Dani Alves não voltará a jogar pelo clube, mesmo que a dívida seja saldada.

"Comunicamos ao treinador Hernán Crespo que Dani Alves não estará mais à disposição para jogar no São Paulo. O clube é maior do que todos nós, ninguém é maior do que o São Paulo", atira.

Aos 38 anos, Dani Alves era ainda figura importante no São Paulo, clube que representa desde 2019, quando deixou o Paris Saint-Germain. O brasileiro passou ainda pela Juventus, Barcelona e Sevilha, numa carreira com mais de 40 títulos.