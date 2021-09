Ronaldo explica regresso ao Manchester United. ""Não estou cá para passar umas férias"

Cristiano Ronaldo voltou ao Manchester United para vencer troféus. O internacional português diz que não voltou a Inglaterra para "passar férias" e recorda o passado no clube.

"Não estou cá para passar umas férias", afirmou, desde logo, Ronaldo. "Como já afirmei, foi bom no passado, fomos capazes de ganhar coisas importantes. Não envergava esta camisola há muitos anos e agora estou aqui para ganhar novamente", disse aos meios oficiais dos "red devils".

CR7 está de regresso a Manchester depois de ter deixado a Juventus. Assinou contrato por duas temporadas, com mais uma de opção. O capitão da seleção foi dispensado por Fernando Santos depois do jogo com a Irlanda por ter visto o amarelo que ditou a suspensão para o jogo frente ao Azerbaijão.

O portuguès quer ajudar o United a voltar à rota dos títulos.

"Sinto que sou capaz. Eu e os meus companheiros de equipa. Estou pronto. Esta é uma boa oportunidade para mim, para os adeptos, para o clube, de conseguirmos dar um passo em frente. Sinto-me preparado e creio que será algo grandioso nos próximos três ou quatro anos", termina.

Ronaldo jogou no Manchester United de 2003 a 2009, tendo marcado 118 golos em 292 jogos disputados. Venceu uma Liga dos Campeões, três campeonatos, uma FA Cup, duas Taças da Liga e uma Supertaça.