Rapaz de 13 anos banido dos estádios por cinco anos por "selfie" com Depay

Um rapaz holandês de 13 anos que invadiu o relvado após a vitória dos Países Baixos sobre o Montenegro, no passado sábado, fica proibido de entrar em estádios de futebol nos próximos cinco anos.

A seleção holandesa venceu por 4-0 e, no final, Amin Aktaou invadiu o relvado do Philips Stadion, em Eindhoven, entre um grupo de adeptos, para tirar uma "selfie" com Memphis Depay, que assinara um bis.

A Federação Holandesa de Futebol não facilitou no castigo e sancionou o rapaz com cinco anos de proibição de entrada em estádios de futebol, mais uma multa de 100 euros, conforme dita a lei daquele país.

Depay (bis), Giorgino Wijnaldum e Cody Gapko marcaram os golos que mantêm os Países Baixos na liderança do grupo G de qualificação para o Mundial 2022, com 13 pontos, em igualdade com a Noruega.