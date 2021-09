Pauleta aprova Nuno Mendes no PSG. "É o presente e o futuro do clube"

Pauleta, uma das lendas do Paris Saint-Germain, acredita que Nuno Mendes é o presente e o futuro do clube francês. Em declarações aos meios oficiais do campeonato, o antigo avançado, hoje na Federação Portuguesa de Futebol, aprova a contratação.

"O Nuno Mendes é um jovem jogador de muita qualidade. Com apenas 18 anos, esteve em alta na temporada passada, onde mostrou qualidades a atacar e fez a diferença na lateral esquerda. Conheço-o das seleções jovens de Portugal e gosto muito da mentalidade e das capacidades físicas dele. Embora jogasse mais como ala, no Sporting, também é capaz de jogar num esquema de quatro defesas", diz.

O ex-avançado compara Nuno Mendes a Hakimi, reforço para a lateral-direita: "Tem um perfil similar ao Hakimi, mas é menos eficaz na finalização. É o presente e o futuro do PSG", atira.

Pauleta foi uma das figuras do PSG, antes do clube ser comprado. Entre 2003 e 2008 somou 109 golos em 211 jogos com a camisola do clube francês.