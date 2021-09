Nuno Mendes já treinou pela primeira vez no PSG

O internacional português Nuno Mendes treinou com a equipa do Paris Saint-Germain pela primeira vez nesta quinta-feira, depois de ter estado ao serviço da seleção nacional.

O lateral-esquerdo de 19 anos foi uma das grandes transferências do último dia de mercado, com o defesa a assinar pelo PSG a título de empréstimo, com uma opção de compra de 40 milhões de euros. A cedência custa ainda sete milhões de euros e Pablo Sarabia seguiu para o Sporting por empréstimo.

Nuno Mendes fez o seu primeiro treino no PSG, onde trabalha agora com o compatriota Danilo Pereira. O português pode estrear-se na equipa francesa neste fim-de-semana, na receção ao Clermont.