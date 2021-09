Nuno Mendes e o PSG. "Nunca imaginei viver esta aventura tão rapidamente"

Nuno Mendes admite que não esperava chegar a um clube da dimensão do Paris Saint-Germain tão rapidamente como chegou. Aos 19 anos, depois de uma temporada a titular no Sporting, o lateral-esquerdo foi reforço do PSG no último dia de mercado.

O internacional português foi apresentado nesta quinta-feira, depois de ter estado na seleção e explica o dia da transferência.



"Estava na seleção e recebi um telefonema a avisar que havia a possibilidade de assinar com o Paris Saint-Germain e isso encheu-me de alegria. Nunca imaginei viver esta aventura tão rapidamente, mas um jogador de futebol profissional tem que estar pronto para tudo. Falei com o Danilo na seleção, sei que ele vai ajudar-me no processo de integração", disse.

Messi, Sergio Ramos, Dojnnarumma, Hakimi e Wijnaldum. Nuno Mendes junta-se à lista de luxo de reforços deste verão do PSG e admite o orgulho.

"É um grande orgulho para mim ter assinado, no meio de todos esses grandes jogadores. Penso que é o sonho de qualquer jogador, jogar ao lado deles. Acho importante manter a calma, fazer o que posso fazer de melhor", termina.

Apesar do salto, Nuno Mendes reconhede que ainda "tem muito para progredir". "Trabalhar todos os dias foi o que me permitiu chegar a Paris. Eu evoluí muito nos últimos anos, mas tenho muito a aprender. Ainda tenho 19 anos e tenho um ano como jogador profissional, então tenho muito tempo para progredir".