Gus Hiddink termina carreira aos 74 anos

Gus Hiddink anunciou que não vai continuar a treinar, aos 74 anos de idade, depois de uma experiência na seleção de Curaçau.

"Não tenho estado ativo por causa da pandemia. Estive a avaliar com o presidente da Federação e chegámos à conclusão que é melhor eu parar", disse.

O técnico de 74 arrancou a carreira em 1982, no De Graafschap. Passou pelo PSV Eindhoven, Fenerbahçe, Valência, Real Madrid, Bétis, Chelsea e Anzhi, onde venceu cinco campeonatos holandeses, uma Liga dos Campeões frente ao Benfica em 1988 e uma FA Cup.

Hiddink destacou-se ainda ao comando de seleções. Treinou a Holanda, a Coreia do Sul, Austrália, Rússia, Turquia, as camadas de formação da China e terminou no Curaçau, onde estava desde 2020.