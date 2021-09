Di María falha primeira volta da fase de grupos da Champions

A UEFA castigou Ángel Di María com três jogos de suspensão, o que o fará perder a primeira volta da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Em causa está uma expulsão do internacional argentino do Paris Saint-Germain ainda na edição passada da prova. Di María pisou Fernandinho, na segunda mão das meias-finais frente ao Manchester City.

O PSG está inserido no grupo A, com Clube Brugge, Leipzig e, justamente, Manchester City. Di María falhará, assim, a visita aos belgas e as receções a ingleses e alemães, por ordem cronológica.