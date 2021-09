Boateng condenado por violência doméstica

Jérôme Boateng foi condenado por violência doméstica contra a ex-mulher. O central internacional alemão terá de pagar 1,8 milhões de euros de indemnização à antiga esposa.

O central do Lyon negou sempre as acusações de violência, que decorreram no Caribe em 2018. Boateng incorria numa pena de até cinco anos.

Boateng, de 33 anos, foi uma das grandes figuras do futebol alemão na última década. Esteve dez temporadas no Bayern de Munique, onde venceu nove campeonatos e duas Ligas dos Campeões.

O defesa fez ainda parte do grupo que venceu o Mundial em 2014 pela seleção alemã. Representa agora o Lyon, depois de ter terminado contrato com os bávaros.