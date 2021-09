António Oliveira deixa comando técnico do Athletico Paranaense

O português António Oliveira deixou o comando técnico do Athletico Paranaense, confirmou o próprio nas redes sociais.

O treinador luso colocou o lugar à disposição depois de ter perdido por 2-1 contra o FC Cascavel, do quarto escalão brasileiro, na meia-final do Campeonato Paranaense.

"Hoje encerro minha passagem pelo Club Athletico Paranaense por decisão minha, há muito amadurecida e por diversas razões avaliadas de forma consciente e profissional. Foi uma experiência profissional de grande valia, onde conheci pessoas fantásticas e aprendi como me superar, mostrando que é possível pensar grande, mesmo com todas as dificuldades existentes", diz.

Tal como a imprensa brasileira, o treinador dá a entender que há falta de reforços e sai em conflito com as decisões da direção: "Mas como sempre disse, jogadores não são máquinas e tudo tem limites. Saio de consciência tranquila e agradeço o apoio de todos".

O clube começou bem a temporada, mas a má forma recente terá ditado a saída. O Athletico não vence no campeonato há seis jogos, cinco deles foram derrotas, que atiraram o clube para o meio da tabela, no nono lugar. O clube está ainda nos quartos de final da Taça e na meia-final da Sul-Americana.

António Oliveira, de 38 anos, chegou ao Brasil em 2020, para adjunto de Jesualdo Ferreira. Continuou no Athletico Paranaense como treinador-adjunto de Paulo Autuori e sucedeu ao experiente treinador esta época.