Nice – Marselha vai ser repetido em campo neutro

O jogo entre Nice e Marselha, da terceira jornada da liga francesa, vai ser repetido em campo neutro. A decisão é do Comité disciplinar.

A partida, realizada a 23 de agosto, foi interrompida ao minuto 75 após distúrbios entre adeptos e jogadores do Marselha. Tudo começou quando Payet tentou marcar um canto.

O Nice perde ainda dois pontos na classificação (um com pena suspensa) e é castigado com três partidas à porta fechada.

Já Álvaro González, defesa do Marselha, foi castigado com dois jogos, enquanto Dimitri Payet, médio, foi castigado com um jogo (pena suspensa).