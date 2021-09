Hassan deixa Olympiacos e ruma à Turquia

O Konyaspor, da Turquia, anunciou a contratação do avançado egípcio Ahmed Hassan, proveniente do Olympiacos.

O ponta de lança de 28 anos marcou 15 golos na temporada passada ao serviço dos gregos de Pedro Martins, e vai estrear-se no futebol turco por empréstimo de uma temporada.

Hassan estava no Olympiacos desde 2018, com uma passagem de meia época de regresso ao Braga. No total, apontou 38 golos em 95 jogos pelo clube grego.

O internacional egípcio chegou a Portugal em 2011 para os juniores do Rio Ave. Passou ainda pelo Braga e marcou 42 golos em 129 jogos na I Liga portuguesa.