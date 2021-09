Gustavo Assunção, “eternamente grato” ao Famalicão

“Graças ao Famalicão conquistei muitas coisas: primeiros passos como profissional, primeiro golo, o orgulho em ser capitão. Sinto-me feliz com toda a entrega em campo, demonstrando que com trabalho, determinação e foco podemos ganhar a qualquer um”, acrescentou.

Numa mensagem nas redes sociais, o jovem brasileiro, de 21 anos, lembra que teve “dois anos incríveis” no clube.

O médio Gustavo Assunção despede-se do Famalicão garantindo que a história no clube “não está terminada e nunca estará”.

Gustavo Assunção vai jogar no Galatasaray, por empréstimo, com opção de compra no final da temporada.

Esta era a terceira temporada em Portugal. Fez, no total, 69 partidas e marcou 1 golo.