O médio Gustavo Assunção deixa o Famalicão e assina pelo Galatasaray, no último dia de mercado aberto na Turquia.

O brasileiro, capitão do Famalicão, chega por empréstimo de uma época, com opção de compra no final da temporada.

Gustavo Assunção, de 21 anos, iniciou a terceira temporada em Portugal. Fez, no total, 69 partidas e marcou 1 golo.