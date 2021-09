O antigo selecionador nacional Carlos Queiroz é o novo selecionador do Egito, anunciou esta quarta-feira a Federação de Futebol local.

O treinador português, de 68 anos, sucede ao egípcio Hossam El-Badry, que foi demitido ao fim de nove jogos. Carlos Queiroz terá como primeira missão garantir a qualificação para o Mundial 2022. Os faraós já estão apurados para a Taça das Nações Africana, que decorre no início de 2022.

O Egito lidera o grupo F da qualificação africana para Qatar, com quatro pontos, após uma vitória sobre a Angola, na primeira jornada, e um empate com o Gabão, no domingo, que ditou a saída de El-Badry.



Carlos Queiroz volta a uma seleção africana: orientou a África do Sul entre 2000 e 2001. A nível de equipas nacionais, também comandou os Emirados Árabes Unidos, em 1999, o Irão, entre 2011 e 2019, a Colômbia, de 2019 a 2020, e Portugal, de 2008 (pós-Euro) a 2010 (após o Mundial).