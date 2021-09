Selecionador inglês recetivo a Mundial a cada dois anos

O selecionador de Inglaterra admitiu, esta terça-feira, estar recetivo à ideia da FIFA de organizar o Mundial de futebol de dois em dois anos.

Em conferência de imprensa, Gareth Southgate não deixou, no entanto, de sublinhar que, com isso, pode perder-se "algum do encanto do Campeonato do Mundo, porque a sua raridade torna-o mais importante".

"Todo o calendário precisa de ser revisto, não podemos continuar a acrescentar provas. A minha geração pode considerar um Mundial a cada dois anos um conceito estranho. Mas estou de mente aberta em relação a algumas coisas. Concordo, no geral, com o conceito de jogos de maior qualidade: menos jogos, mais qualidade ao todo", sustentou.

Apesar de considerar que é necessário reduzir a carga competitiva de forma a proteger a integridade física dos jogadores, Southgate apresentou mais um argumento a favor da realização bienal do Mundial.

"Entendo que, se fores um jogador que teve uma lesão que te impede de ir ao Mundial, poderás ter oportunidade de participar apenas uma vez a cada oito anos, e isso é muito duro", salientou o selecionador inglês.

A ideia da organização dos Campeonatos do Mundo masculino e feminino de dois em dois anos foi apresentada pelo ex-treinador Arsène Wenger, agora chefe de desenvolvimento global da FIFA. O francês convenceu o Congresso da FIFA a realizar um estudo de viabilidade.