Jota: "Tenho um cachecol do Celtic desde que que jogaram contra o Benfica"

Jota foi apresentado, esta terça-feira, como reforço do Celtic, e recorda que tem um cachecol do clube escocês desde que era mais novo, quando o clube defrontou o Benfica na Liga dos Campeões em 2012.

"Quando era pequeno, foram jogar ao Estádio da Luz, eu fui ao jogo e troquei de cachecol com um adepto do Celtic. Acho que ainda o tenho em casa. Desde esse dia que sempre fiquei atento ao clube, até porque há sempre muitos jovens promissores a destacarem-se. É um clube histórico", começou por dizer.

O avançado de 22 anos foi cedido pelo Benfica no último dia do mercado e diz que a decisão foi fácil.

"Foi fácil tomar a decisão de vir para o Celtic, assim que soube o interesse deles, nem ouvi mais hipóteses. É o sítio certo para mim. Estou ansioso para começar a lutar por este clube e vencer títulos", termina.

Jota fez toda a formação no Benfica e estreou-se na equipa principal na temporada 2018/19, com Bruno Lage no comando técnico. Na temporada passada foi cedido ao Valladolid, da La Liga, onde fez dois golos em 18 jogos.