Irlanda empata Sérvia e Portugal lidera grupo

Os sérvios dominaram a maior parte do encontro mas, nos minutos finais, a Irlanda cresceu à procura do empate, que acabou por surgir num lance caricato.

Com este empate, Portugal passa a liderar o grupo isoladamente com 13 pontos. A Sérvia é agora segunda com 11. O Luxemburgo continua com seis, a Irlanda 2 e o Azerbaijão um.

A equipa das quinas, para além da vantagem de dois pontos, passa a ter também vantagem na diferença de golos (7 contra 5).