​Hugo Basto. “Os azeris estão tristes. Queriam ir ao estádio ver Ronaldo”

O defesa Hugo Basto confirma o desapontamento dos adeptos do Azerbaijão pela ausência de Cristiano Ronaldo na partida desta terça-feira contra Portugal, em partida de qualificação para o Mundial 2022.

“Os azeris estão tristes por não estar o Ronaldo. Muitos adeptos queriam ir ao estádio com ele presente”, refere o ex- jogador do Estoril.

Em entrevista a Bola Branca, Hugo Basto, único português na liga azeri, atribui o favoritismo a Portugal, mesmo sem a presença de Cristiano Ronaldo na equipa.

“Com ou sem Ronaldo, Portugal é claramente favorito com todo o respeito pelo Azerbaijão. Mas não há jogos fáceis e com a República da Irlanda tivemos esse exemplo. A seleção terá de ter cautelas para não sofrer dissabores, mas se fizer um jogo organizado e responsável a vitória cairá para o nosso lado”, antevê o atleta de 28 anos.

A estreia de Otávio com um golo

No passado sábado, em jogo de preparação em Debrecen, na Hungria, a seleção portuguesa derrotou o Qatar, por 3-1, e Otávio estreou-se com a camisola das quinas. Uma estreia de sonho com a assinatura do segundo golo.

Hugo Basto, que concluiu a formação no FC Porto, elogia a estreia do luso-brasileiro e vê no jogador uma opção válida para o meio campo da equipa nacional.

“É uma mais valia para a nossa seleção. Otávio tem qualidade e representa um grande em Portugal. A estreia com um golo é fantástico. Todos ambicionamos uma coisa assim. No futuro é mais um jogador para aumentar o vasto leque de opções do selecionador. É mais um jogador para ajudar a Seleção”, sublinha Hugo Basto.

Covid-19 impediu adaptação mais rápida

Hugo Basto estreou-se a 19 de Agosto pelo Neftchi e soma três jogos pelo emblema de Baku. O jogador não tem mais jogos somados porque teve a contrariedade de ficar infetado com Covid-19.

“Só agora estou a dar os primeiros passos porque assim que cheguei tive viagens para fora para jogos de competições europeias. Após esses jogos fiquei infetado com Covid-19. Infelizmente tive que ficar em casa duas semanas sem poder sair nem treinar. Mas agora estou a adaptar-me bem, já fiz a estreia no campeonato e participei nos jogos da Conference League. Sinto-me agradado, a adaptar-me bem. A cidade é boa e grande e estou contente por estar aqui”, declara.

Sobre o futuro, Hugo Basto acha prematuro fazer planos. “Não penso ainda no futuro porque estou a dar os primeiros passos aqui. Primeiramente quero afirmar-me na equipa, jogar e fazer uma boa época. Só depois pensarei noutras coisas. Saí de Portugal para abrir outros mercados que sejam vantajosos para mim. Senti que estava na idade ideal e vim para o Azerbaijão para trabalhar, jogar, evoluir e abrir outros mercados para mim e para a minha carreira”, explica o central.

Hugo Basto é natural de Amarante. Como sénior representou Varzim, Braga B, Arouca, D. Chaves e Estoril, onde foi campeão da II Liga em 2020/21. Na época passada fez 37 jogos e marcou 3 golos.