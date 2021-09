Egito demite selecionador

A Federação de Futebol do Egito anunciou, esta terça-feira, a demissão de Hossam El-Badry do comando da seleção.

O treinador egípcio, de 61 anos, orientava os faraós desde 2019, quando sucedeu ao mexicano Javier Aguirre. Em nove jogos como selecionador, registou cinco vitórias e quatro empates, sem qualquer derrota.

Sob o comando de El-Badry, o Egito qualificou-se para a Taça das Nações da Africana. Lidera o grupo F da qualificação africana para o Mundial 2022, com quatro pontos, após uma vitória sobre a Angola, na primeira jornada, e um empate com o Gabão, no domingo, que foi a última gota.

A Federação agradeceu a Hossam El-Badry "o trabalho realizado" e garantiu que escolherá um sucessor dentro dos próximos dois dias.