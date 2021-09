Morreu Jean-Pierre Adams, internacional francês que esteve 39 anos em coma profundo

O antigo jogadorfrancês Jean-Pierre Adams morreu, esta segunda-feira, aos 73 anos de idade, ao fim de 39 anos em coma profundo.

Nascido no Senegal mas internacional pela França, Adams entrou em estado vegetativo, que resultou em coma, em 1982, na sequência de um erro médico na anestesia, enquanto era operado a um joelho.

A mulher, Bernardette, e a família sempre acreditaram que Adams acabaria por acordar do coma, no entanto, isso não aconteceu.

Jean-Pierre Adams era defesa-central e jogou por clubes como Nimes, Nice e Paris Saint-Germain, que já prestaram as suas condolências. Foi 22 vezes internacional francês e, juntamente com Marius Trésor, formava a "garde noir" ("guarda negra") no centro da defesa da seleção.