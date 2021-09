Lo Celso e Romero dispensados regressam a Inglaterra

Giovani Lo Celso e Cristian Romero foram dispensados do Argentina-Bolívia, marcado para quinta-feira, e vão regressar a Inglaterra, à semelhança de Emiliano Martínez e Emiliano Buendía.

"Os jogadores Giovani Lo Celso e Cristian Romero também estão dispensados do jogo com a Bolívia e voltam ao seu clube [Tottenham]", informou a Federação Argentina de Futebol (AFA) através da sua conta no Twitter, referindo-se aos futebolistas treinados no Tottenham pelo português Nuno Espírito Santo.

Poucas horas antes, a AFA tinha comunicado através da mesma rede social que os outros dois jogadores que jogam em Inglaterra, Emiliano Martínez e Emiliano Buendía, voltariam a Birmingham, para o Aston Vila, após chegarem a um entendimento com o selecionador Lionel Scaloni.

Os quatro futebolistas tinham sido acusados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do Brasil, de terem entrado no país com depoimentos nos quais omitiram a sua presença no Reino Unido nos últimos 14 dias.

As normas sanitárias em vigor exigem que as pessoas que entrem no país e tenham estado nos 14 dias anteriores no Reino Unido, Índia e África do Sul cumpram uma quarentena obrigatória de 10 dias.

No domingo, a Anvisa, acompanhada com elementos da polícia, irrompeu no relvado do jogo em São Paulo, alegando que quatro futebolistas argentinos não cumpriram as regras do combate à pandemia de covid-19, depois de já terem sido instados a ficar em quarentena no hotel.

Os eternos rivais sul-americanos enfrentavam-se em São Paulo, na Arena Neo Química, em jogo de apuramento da zona sul-americana para o Mundial 2022, interrompido quando estavam decorridos cinco minutos.

Os quatro jogadores foram colocados em quarentena quando chegaram ao Brasil, tendo também sido aconselhados a "regressar ao país de origem".

O último jogo da Argentina desta janela de qualificação sul-americana para o Mundial 2022 será disputado na quinta-feira, em casa, contra a Bolívia.