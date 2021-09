Seleção de Marrocos retida em hotel da Guiné-Conacri

A seleção de Marrocos de futebol foi apanhada pela tentativa de golpe de estado na Guiné-Conacri. A equipa está em segurança num hotel e a tentar a evacuação, o mais rápido possível.

“A equipa está segura e alojada num hotel que se localiza um pouco longe da zona de tensão. As autoridades marroquinas estão a trabalhar para evacuar a equipa hoje. Um avião já está no aeroporto para essa operação”, explicou Mohamed Makrouf, funcionário da Real Federação Marroquina de Futebol (FRMF), à agência francesa AFP.

A situação no terreno não é ainda clara. As forças especiais da Guiné-Conacri afirmaram, este domingo, ter capturado o Presidente Alpha Conde e "dissolvido" as instituições, num vídeo enviado à AFP, enquanto o Ministério da Defesa garante ter repelido a tentativa de golpe.

A tentativa de golpe de Estado deixa em dúvida a realização do jogo entre Guiné Conacri e Marrocos, marcado para esta segunda-feira, no Estádio Général Lansana Conté.

A Confederação Africana de Futebol e a FIFA ainda não se pronunciaram sobre um possível adiamento do jogo.