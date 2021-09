Autoridade sanitária interrompe Superclássico com jogo em andamento. Argentina abandona relvado

A autoridade sanitária do Brasil interrompe o jogo entre Brasil e Argentina, com o jogo a decorrer, por alegadamente quatro jogadores argentinos terem violado as questões de segurança devido à Covid-19.

O certo é que o jogo começou e, a certa altura, alguns agentes da polícia e da autoridade sanitária entraram em campo e interromperam a partida.

A Argentina abandonou o relvado e seguiu para o balneário. Os jogadores do Brasil ainda estão no relvado.

O diretor-presidente da Anvisa, a autoridade de saúde brasileira, justificou em declarações à TV Globo a decisão tomada de interromper o Brasil - Argentina, considerando que a comitiva argentina desrespeitou as ordens dadas.

"São quatro jogadores. Eles, ao chegarem em território nacional, apresentam a declaração de saúde do viajante. Neste documento não diziam que tinham passado por um dos três países que estão restritos, justamente para a contenção da pandemia. Mas depois foi constatado que eles passaram pelo Reino Unido. Foi constatado entre ontem de noite e hoje. Chegámos a esse ponto porque tudo aquilo que a Anvisa orientou, desde o primeiro momento, não foi cumprido. Eles tiveram orientação para permanecer isolados para aguardar a deportação. Mas não foi cumprido. Deslocam-se até o estádio, entram em campo, há uma sequência de incumprimentos", disse Antonio Barra Torres.



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do Brasil pediu a deportação de quatro jogadores da seleção da Argentina. Em causa um alegado incumprimento das regras sanitárias impostas no país para a Covid-19.

A regra no Brasil obriga a quarentena obrigatória para todos os estrangeiros que tenham estado em Inglaterra nos últimos 14 dias, situação que se aplica a quatro jogadores argentinos: o guarda-redes Emiliano Martinez e o extremo Emiliano Buendia, ambos do Aston Villa, o médio Giovani Lo Celso e o defesa Cristian Romero, que representam o Tottenham.

Segundo as autoridades, os atletas em causa terão prestado declarações falsas já que indicaram não ter passado por Inglaterra.