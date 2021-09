Miguel Crespo a caminho do Fenerbahce

O Fenerbahce, da Turquia, está muito perto de contratar Miguel Crespo, médio do Estoril.

Segundo o clube turco, o jogador viaja este domingo para Istambul para concluir negociações e realizar exames médicos.

O clube, de Vítor Pereira, estava em Portugal à procura de um médio. Tentou Morita, do Santa Clara, e Stephan Eustáquio, do P. Ferreira, mas leva Miguel Crespo, de 24 anos, jogador em destaque no Estoril na época passada.

Não foram, ainda, divulgadas as verbas envolvidas no negócio.