Mario Mandzukic pendura as botas aos 35 anos

Mario Mandzukic confirmou, esta sexta-feira, o final da carreira, através de uma carta escrita ao seu "eu" que se estreou no NK Marsonia.

Na missiva simbólica, o antigo internacional croata, de 35 anos, admite que estava "longe de imaginar" tudo o que alcançaria no futebol, com "golos nos grandes palcos" e a conquista dos "maiores troféus com os maiores clubes".

"Irás representar orgulhosamente o teu país e ajudarás a escrever a história do desporto croata", revela o avançado à sua versão jovem.

O sucesso chegou por estar "rodeado de boas pessoas", a que Mandzukic está "eternamente grato", mas acima de tudo, porque deu "sempre" o seu melhor: "No final, isso será o que te deixará orgulhoso. Irás fazer muitos sacrifícios, mas valerão a pena por todos os momentos incríveis."

"Irás ser reconhecido quando te retirares e não irás ter qualquer arrependimento. O futebol fará sempre parte da tua vida, mas terás de abrir um novo capítulo na tua vida. Aproveita", escreve.

Mandzukic apontou 230 golos em 574 jogos oficiais ao serviço de NK Zagreb, Dínamo Zagreb, Wolfsburgo, Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Juventus, Al Duhail e AC Milan, mais 33 golos em 89 internacionalizações pela seleção croata.

"Se por acaso jogares contra a Inglaterra no Mundial, está preparado por volta do minuto 109", recorda o avançado, numa alusão ao golo que marcou, que apurou a Croácia para uma inédita final do Mundial 2018, que perdeu contra a França.

Mandzukic diz adeus aos relvados com um palmarés recheado: três Ligas croatas, duas Taças da Croácia, duas Bundesligas, duas Taças da Alemanha, uma Supertaça de Espanha, cinco Ligas italianas, três Taças e uma Supertaça de Itália, uma Liga do Qatar, um Mundial de Clubes, uma Supertaça Europeia e uma Liga dos Campeões.