Gotemburgo suspende jogador por suspeitas de abuso sexual

O IFK Gotemburgo, da Suécia, anunciou a suspensão do jogador internacional islandês Kolbeinn Sigthórsson, que está a ser investigado no país natal, por suspeitas de abuso e agressão sexual.

"Devido aos eventos recentes, Kolbeinn Sigthórsson está suspenso e proibido de participar nos treinos, jogos ou outras atividades da equipa principal até novo aviso. Foi aberta uma investigação interna para poder ser tomada uma decisão sobre o futuro do Gotemburgo como empregador e, em particular, de Kolbeinn", informou o clube, em comunicado.

Os adeptos já tinham pedido o afastamento de Sigthórsson, tendo mesmo afixado várias faixas no centro de treinos do Gotemburgo.

Uma mulher islandesa, de 25 anos, revelou, na semana passada, à televisão estatal daquele país, a RUV, que tinha apresentado uma queixa contra um membro da seleção nacional, por abuso sexual e assédio. Terá ocorrido numa discoteca em Reiquiavique, em setembro de 2017.

O jogador terá admitido o incidente e pedido desculpa, além de ter, alegadamente, pagado uma compensação, de valor não divulgado.

A imprensa islandesa descobriu que se tratava de Kolbeinn Sigthórsson, num caso que provocou a demissão do presidente e de todo o Comité Executivo da Federação Islandesa de Futebol, que foram acusados de encobrir as alegações contra o jogador do Gotemburgo.